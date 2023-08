Ascoli-Feralpisalò, le dichiarazioni del post partita

Squadra in casa

Dopo la partita allo stadio “Del Duca” terminata con la vittoria dell’Ascoli con il risultato 3 a 0, in conferenza stampa hanno parlato il mister Stefano Vecchi e il difensore dei Leoni del Garda, Alessandro Pilati.

Le parole del mister Stefano Vecchi:

“Quando andiamo sotto perdiamo un po’ di equilibrio. Dobbiamo cercare di dare una svolta a questa situazione cercando di rimanere in partita il più possibile. La categoria sicuramente richiede un livello maggiore sotto tutti gli aspetti ma noi ci siamo, lo abbiamo dimostrato, anche se oggi delle tre gare è sicuramente stata quella meno all’altezza”.

Le parole di Alessandro Pilati:

“Dobbiamo lavorare di più, fare tutti di più, ma senza perdere l’entusiasmo, senza perdere la nostra caratteristica principale perché sicuramente in questo momento ci manca qualcosa e dobbiamo colmarlo. Sapevamo che questo campionato sarebbe stato più difficile, ci sono squadre forti, però devi essere bravo a non mollare e restare vivo fino al novantesimo senza buttare via la partita”.