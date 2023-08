Ascoli-Feralpisalò, i convocati del tecnico Stefano Vecchi

Ieri mattina i Leoni del Garda hanno sostenuto la rifinitura sul campo dello Stadio “Lino Turina” di Salò, in vista del match di questa sera contro l’Ascoli, valevole per la terza giornata della nuova stagione di Serie B 2023/2024. I verdeblù scenderanno in campo alle ore 20:30 allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno per cercare i primi punti stagionali.

Questi i convocati scelti dal mister Stefano Vecchi per la trasferta marchigiana:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

DIFENSORI

2 Ferrarini, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 29 Verzeletti, 66 Bergonzi, 87 Martella;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 21 Carraro (C), 27 Hergheligiu;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 77 Gjyla, 91 La Mantia, 97 Felici.

Non disponibili: 7 Voltan, 11 Da Cruz, 36 Franzolini, 99 Pietrelli.