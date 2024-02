Ascoli-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo il pareggio a reti inviolate dell’ultimo turno contro la Reggiana, il Brescia si prepara ad affrontare la trasferta di Ascoli con l’obiettivo di agganciare il treno play off. La sfida, valida per la 27ª giornata del campionato di Serie B, è in programma martedì 27 febbraio alle ore 18:15.

Pre partita e precedenti

La formazione marchigiana si presenta alla sfida reduce dalla vittoria esterna, molto discussa, per 1-0 maturata contro la Feralpisalò. In classifica i bianconeri occupano la diciassettesima posizione a quota 26 punti, 4 di svantaggio dalla salvezza diretta e a pari merito con Ternana e Spezia al terzultimo posto.

Il Brescia, invece, occupa la nona piazza con 34 punti conquistati, uno in meno dell’ottavo posto occupato dal Modena e valido per accedere ai play off. Sulla panchina delle Rondinelle torna mister Maran che dopo la squalifica potrà tornare a guidare la squadra.

Il Brescia è la squadra contro cui l'Ascoli ha sia giocato più partite in Serie B (39), sia una delle due contro cui ha ottenuto più successi nel torneo cadetto (16, come contro la Ternana).

Dove vederla

Ascoli-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 12 Cortese, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Di Tacchio, Giovane, Celia; D’Uffizi; Rodriguez, Mendes. Allenatore: Castori.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; van de Looi, Bisoli, Bertagnoli; Galazzi, Bjarnason; Moncini. Allenatore: Maran.