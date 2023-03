Ascoli vs Brescia: i convocati di mister Gastaldello

Le Rondinelle fanno visita all’Ascoli nella 31ª giornata del campionato di Serie B. Trasferta più che mai decisiva per abbandonare l’ultimo posto e raggiungere la i play out distanti quattro punti. Non è impossibile nemmeno la salvezza che dista un punto in più, ma occorre tornare alla vittoria per continuare a lottare.

I convocati dal tecnico Gastaldello per la trasferta di Ascoli:

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 Van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Rodriguez, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 16 Adryan, 18 Jallow, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 23 Bjorkengren, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 29 Listkowski, 31 Scavone, 30 Pace, 32 Papetti.