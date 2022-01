Arriva la sconfitta per il FeralpiSalò: vittoria di misura per la Juventus U23

Basta una rete ai bianconeri per aggiudicarsi i 3 punti nella sfida casalinga contro il FeralpiSalò: il gol decisivo arriva da Akè per la JuventusU23. L’arbitro della sfida al Moccagatta di Alessandria è stato il signor Giaccaglia, coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Licari.

La vittoria della Juventus U23 è arrivata grazie alla zampata decisiva di Akè al 33’ del primo tempo regolamentare, un risultato tutto sommato giusto per i valori visti in campo. Il FeralpiSalò è entrato in campo con il freno a mano tirato ed i bianconeri sono arrivati alla conclusione in porta già dopo 2 minuti di gioco: la prima azione offensiva degli uomini di mister Vecchi arriva al 16’, senza tuttavia creare alcun problema per la difesa avversaria. Al 28’ e al 32’ i bianconeri raccolgono due importanti occasioni, il gol è nell’aria ed infatti arriva sessanta secondi più avanti, al 33’, con Akè.

Il FeralpiSalò gioca invece il secondo tempo con un piglio diverso, più convinto in campo: al 51’ si registra una bella conclusione di Guidetti, che però si spegne poco sopra la traversa, ed in seguito di Guerra, su cui è bravo il portiere bianconero. All’81’ Luppi del FeralpiSalò centra il palo: epilogo sfortunato per una grande conclusione dalla distanza ma nulla da fare per la formazione ospite.

Le vittorie di Padova e Renate spingono il FeralpiSalò in quarta posizione, in solitaria, a quota 42 punti: - 11 dal Sudtirol, primo in classifica nel girone A di serie C.