Archiviata la sfida tra Brescia e Frosinone, domani di nuovo in campo contro l’Ascoli

Il Brescia non sblocca il tabù Rigamonti e manca l’appuntamento con la vittoria nella sfida contro il Frosinone, gara valida per la 24esima giornata di serie B. Un punto che porta la squadra di Inzaghi a quota 44 in classifica, un punto dietro a Pisa e Cremonese e due punti dietro al Lecce: la corsa al primo posto è apertissima.

Al Rigamonti l’arbitro dell’incontro è il signor Abbattista, coadiuvato dagli assistenti Macaddino e Miele. Ad aprire le marcature è stato il Frosinone, al 34’ del primo tempo regolamentare, con Ciano. Il Brescia riesce ad agguantare il pareggio allo scadere della prima frazione di gioco, con Tramoni, appena prima del duplice fischio dell’arbitro. La squadra ha dimostrato di saper reagire bene allo svantaggio, anche se qualche svista difensiva di troppo resta la costante della formazione di Inzaghi.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, con il Frosinone più dinamico degli anniversari. Anche in questo caso è la squadra ospite a passare in vantaggio, ma tutto accade nei minuti finali dell’incontro: il Frosinone segna la rete del 2 a 1 con Canotto al 43’, poi è Proia del Brescia, al 45’, a siglare la rete del definitivo pareggio.

Mercoledì 23 febbraio la squadra di mister Inzaghi torna in campo, nuovamente al Rigamonti, sfidando l’Ascoli: il calcio d’inizio è programmato per le ore 18.30. Per stemperare l’attesa riguardo il ritorno alla vittoria nello stadio di casa, mister Inzaghi ha ribadito in conferenza stampa come sia necessario che la squadra continui a giocare in questo modo, evidenziando come questa sia l’unica via per sbloccarsi: "La partita contro il Frosinone non c'entra nulla con altre prestazioni in casa: abbiamo avuto tante occasioni e maggior possesso. Dobbiamo continuare così e sono sicuro che col grande apporto dei tifosi presto ci sbloccheremo."