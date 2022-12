C’è anche Andrea Papetti nella lista dei 33 convocati da Roberto Mancini che da martedì 20 a giovedì 22 dicembre si riuniranno a Coverciano per uno stage. Già convocato con la selezione Under 20, per Andrea Papetti si tratta della prima convocazione con la nazionale maggiore.

Fonte immagine: Brescia Calcio.