Andrea Ferretti, DS Feralpisalò: “Cuore caldo e menta fredda”

Il Direttore Sportivo Andrea Ferretti è stato ospite di Radio BresciaSette nel programma Magazine condotto da Maddalena Damini per parlare del suo ruolo e della stagione calcistica dei Leoni del Garda. Queste le sue parole:

“Sono giovane in un mondo come quello del calcio, ho avuto la fortuna di ricevere subito la fiducia della Feralpisalò che ha scelto di affidarmi questo ruolo, infatti ringrazio la società e il Presidente per questa grande possibilità. Il Direttore Sportivo è un ruolo molto intenso nella quotidianità, il compito principale è quello di costruzione della squadra, dopodiché c’è tutta la gestione quotidiana, quindi squadra e tutto lo staff che ruota intorno ai giocatori. È sicuramente un mestiere che richiede tante competenze, oggi bisogna stare al passo con i tempi e quindi ci sono tante situazioni dove bisogna stare sul pezzo e va curato al meglio ogni dettaglio. Cerchiamo di portare avanti la meglio il nome del nostro Presidente, ogni persona che lavora per Feralpisalò ha l’orgoglio di rappresentare questa società di alto livello. Oltre alla sport, siamo molto forti anche sul sociale, grazie al nostro reparto di comunicazione e marketing. L’aspetto umano nella scelta del giocatore per me è fondamentale. Questa stagione abbiamo la fortuna e siamo stati bravi a creare un grandissimo gruppo di uomini con dei valori importanti. Oltre all’aspetto tecnico, il grande gruppo unito che siamo ha dato dimostrazione di poter essere davanti a tutti. 5 partite in 32 giorni. La pressione aumenterà sicuramente, ma la strada che abbiamo intrapreso è quello giusta. Abbiamo ottimi mezzi e conosciamo i nostri limiti quindi questa può essere la nostra grande forza. Dobbiamo sicuramente respirare il grande entusiasmo che si è creato, ma è fondamentale mantenere la nostra umiltà ed andare avanti a testa bassa fino all’obiettivo finale. La squadra ha raggiunto una grande maturità e sono consapevoli di ciò che ci aspetta. Abbiamo fatto un grande percorso di crescita e ad oggi siamo qui, non dobbiamo però mollare di un centimetro. Siamo lì, il nostro obiettivo è lì. Cuore caldo e mente fredda è il nostro motto da inizio stagione. Il destino è nelle nostre mani. Abbiamo 4 punti di vantaggio sulla seconda è vero, però dobbiamo concentrarci su noi stessi, pensando una partita alla volta. Sono 5 finali".

Fonte immagine: Feralpisalò.