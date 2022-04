Ancora un successo per il Darfo Boario: vittoria casalinga per 2 a 0 contro il Pro Palazzolo

Al Comunale di Darfo Boario Terme va in scena la sfida tra Darfo Boario e Pro Palazzolo, valida per la 29esima giornata di Eccellenza. L’arbitro dell’incontro è stato il signor De Giovanni, coadiuvato dagli assistenti Savoldi e Adragna.

Un match dominato dalla squadra di casa dal primo all’ultimo minuto di gioco, nonostante il risultato possa non dimostrarlo. Soprattutto dopo la prima frazione di gioco, in cui lo 0 a 0 non aveva ancora subito variazioni. Nella ripresa però la difesa del Pro Palazzolo crolla sotto i colpi della squadra di casa e arriva il vantaggio, firmato da Giorgi, al 17’ per il Darfo Boario. Il raddoppio circa un quarto d’ora dopo, con Flaccadori, al 30’.

Mister Sana si dice soddisfatto al termine della sfida: “Una partita dominata dai ragazzi, prima della partita abbiamo cercato di trovare la massima concentrazione perché nascondono sempre delle insidie. Se le sblocchi subito hai sicuramente dei vantaggi diversamente è più difficile. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, abbiamo segnato due gol e potevamo farne altri.”