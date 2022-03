Ancora un pareggio per il Brescia: la squadra scivola al quinto posto e Inzaghi traballa

Il Brescia non trova i tre punti nemmeno in questa giornata, la 31esima, e la panchina di Inzaghi traballa per la seconda volta in stagione: questa sembrerebbe quella decisiva, con Cellino deciso a richiamare Corini in panchina.

Nello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, casa del Pordenone, è andata di scena la 31esima giornata di serie B, crocevia fondamentale per il Brescia per non perdere ulteriore terreno per la corsa alla promozione diretta. L’arbitro della sfida è stato il signor Baroni, coadiuvato dagli assistenti Pagnotta e Schirru. La gara è terminata sul risultato di 1 a 1, un pareggio che non può andar bene al Brescia di mister Inzaghi: al vantaggio di Ayè siglato al 14’ del primo tempo, il Pordenone ha risposto con la rete di Cambiaghi al 41’ della prima frazione di gioco. Il secondo tempo invece non ha visto reti e con un gol per parte si è chiuso il match.

Al termine dell’incontro Inzaghi non si è detto soddisfatto di quanto visto in campo: “Chiaramente non siamo soddisfatti e soprattutto nel primo tempo potevamo fare più gol. Sfrutteremo la sosta per provare a vincere con ancor più forza. È tutto ancora aperto per i primi due posti. Se non ci riusciremo giocheremo i playoff a testa alta.”

Si rincorrono le voci riguardo un imminente esonero dell’allenatore, già a rischio alcune settimane fa. Il candidato numero uno per sostituirlo sulla panchina è Corini, con cui sembra siano in corso le trattative, ma al momento non è possibile fare previsioni certe.