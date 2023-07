Amichevole di lusso per il Lumezzane contro il Milan

Dopo aver conquistato il ritorno nel calcio professionistico al termine di un campionato di Serie D sempre in vetta, il Lumezzane di mister Franzini giocherà il suo primo test amichevole della stagione contro il Milan. Giovedì 20 luglio alle ore 17, infatti, il Lumezzane affronterà i rossoneri di Stefano Pioli presso il Centro Sportivo “Milanello” di Carnago in provincia di Varese.

Le due squadre s’erano già affrontate lo scorso giovedì 8 dicembre, sempre a “Milanello”, in occasione della pausa per i mondiali che si stavano svolgendo in Qatar. In quell’occasione la partita finì 3 a 2 per il Milan, ma il Lumezzane diede del filo da torcere ai rossoneri impressionando gli addetti ai lavori presenti.