Test amichevole per Desenzano e Ospitaletto

Squadra in casa

Squadra in casa Ospitaletto

Desenzano e Ospitaletto, rispettivamente agli ordini dei tecnici Mario Tacchinardi e Vinicio Espinal, hanno già ripreso a lavorare in vista della ripresa del campionato fissata per domenica 8 gennaio. Per preparare al meglio il girone di ritorno, le due squadre hanno fissato un test amichevole che si disputerà mercoledì 28 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio “Gino Corioni” di Ospitaletto. La partita si svolgerà a porte aperte.