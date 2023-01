Buon test per il Cazzagobornato contro la Voluntas Montichiari

Prima amichevole del 2023, ma anche ultimo test prima della ripresa del campionato per Cazzagobornato e Voluntas Montichiari che sabato 7 gennaio si sono affrontate in un’allenamento congiunto.

Ad avere la meglio è la formazione franciacortina con un netto 6 a 1. Ad prime le marcature è stato uno scatenato Inverardi che dopo aver sbloccato il risultato gioca in scioltezza e segna altri due gol realizzando la personale tripletta. Il poker arriva da calcio di rigore poco prima dell’intervallo ed è siglato da Minotti al quale fa eco

Mennucci in avvio di ripresa. A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa Archetti segnando da posizione defilata su calcio piazzato. Nei minuti finali dell’incontro la Voluntas Montichiari trova la via del gol con Roversi rendendo meno amaro il passivo.

Da domenica prossima si tornerà a fare sul serio con le due squadre che dovranno lottare per obiettivo molto diversi. Il Cazzagobornato affronterà l’Ospitaletto con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica del girone C di eccellenza, mentre la Voluntas Montichiari ospiterà tra le mura amiche l’Orcena in cerca di punti preziosi in chiave salvezza.

Fonte immagine: Cazzagobornato Calcio.