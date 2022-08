Amichevole annullata tra Lumezzane e Prevalle

Attraverso i propri canali social, la società FC Lumezzane ha comunicato di aver annullato l’amichevole con il Prevalle.

Questo il comunicato della società valgobbina:



"LUME: IL PROSSIMO IMPEGNO È IN COPPA ITALIA!

Annullata l’amichevole con il Prevalle inizialmente programmata a Lograto per mercoledì 17 agosto. Mister Franzini preferisce un paio di allenamenti in più per preparare al meglio l’esordio ufficiale della stagione 2022/2023: appuntamento domenica 21 agosto a Legnago, alle 16, contro i pari categoria del F.C. Legnago Salus".

Fonte immagine: FC Lumezzane.