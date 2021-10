Un altro pareggio: il Darfo Boario non va oltre l’1 a 1 contro il CazzagoBornato in Eccellenza

Rimandata di nuovo la prima vittoria stagionale del Darfo Boario in campionato Eccellenza. La squadra ha incontrato il CazzagoBornato nella sfida valida per la quarta giornata del girone C, arbitro dell’incontro è stato Negri mentre gli assistenti erano Fantini e Rivetti.

Il Darfo Boario approccia bene la sfida e crea un gran numero di occasioni nel primo tempo senza concedere pressoché nulla all’avversario. La squadra riesce a passare in vantaggio con Berta allo scoccare del 30’ di gioco ed è sul punteggio di 1 a 0 che l’arbitro fischia la fine del primo tempo. Al ritorno in campo continua l’attacco del Darfo Boario, che però si dimostra poco cinico davanti nonostante la presenza di ben tre attaccanti in campo. Il gol che chiude la partita non riesce ad arrivare ed a metà del secondo tempo la squadra comincia a concedere qualcosa al CazzagoBornato: è bravo Stefanescu ad approfittarne al 22’ della ripresa, riportando il punteggio in parità.

Al termine dell’incontro mister Inversini si è detto deluso perché la squadra non è ancora in grado di chiudere le partite, fa però notare che i miglioramenti si sono visti: “Si poteva far meglio perché non siamo stati bravi a chiuderla, non siamo stati fortunatissimi neanche dal punto di vista delle occasioni. Negli ultimi 10 minuti abbiamo concesso qualcosa all’avversario e abbiamo preso gol. Mi sembra però che la squadra sia cresciuta molto. Non dimentichiamo che il Cazzago è una buona squadra. Non abbiamo ancora la capacità di gestire tutta la partita. Oggi era una partita da vincere, non ci siamo riusciti e cercheremo di vincere la prossima.”