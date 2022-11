Allenamento mattutino per le rondinelle in vista della Spal

Questa mattina le rondinelle si sono ritrovate presso il Centro Sportivo di Torbole Casaglia per prepararsi alla sfida contro la SPAL in programma domenica alle ore 15:00 allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Dopo una prima fase di attivazione e riscaldamento,la squadra ha svolto esercitazioni tattiche per poi concludere la sessione con partitelle a tema a campo ridotto.

Lavoro differenziato per Andrea Cistana che va verso il recupero, mentre Giacomo Olzer e Matthieu Huard hanno lavorato in palestra. I giocatori del Brescia torneranno al lavoro giovedì per una nuova seduta mattutina.