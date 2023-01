Alex Pinardi: “Siamo molto contenti dei ragazzi e degli staff”

Il settore giovanile della Feralpisalò è ormai una realtà riconosciuta da anni in tutta Italia per la qualità del lavoro e la capacità di valorizzare al meglio i propri giovani atleti. Tutte le formazioni verdeblù hanno disputato un ottimo girone di andata e da sabato 28 gennaio proveranno a ripetere quanto di buono è stato fatto. Alla squadra Primavera allenata dal mister Stefano Lucchini l’onore del primo big match che vedrà i suoi ragazzi affrontare i pari età del Brescia. Le squadre Under 17 e Under 15 affronteranno, invece, il Mantova, mentre l’Under 16 sarà di scena a Pordenone. A fare il punto sul girone di andata è stato Alex Pinardi, Direttore Tecnico del Settore Giovanile, che ha riassunto i risultati della prima parte di stagione delle giovanili verdeblù.

PRIMAVERA 2

“Per noi è il primo anno in questa nuova categoria e i ragazzi avevano bisogno di adattarsi a questo nuovo campionato. L’hanno fatto in fretta e i risultati si vedono: alcuni 2004 e 2005 sono stati convocati e si allenano con la prima squadra. Il campionato è ancora lungo, c’è tutto il girone di ritorno e bisogna essere sul pezzo. Però arrivati fin qua siamo contenti del gruppo e del lavoro fatto. Sabato si riparte con il Derby. È una partita molto importante e sentita da tutta la squadra. Vogliamo fare bene e dimostrare le nostre qualità".

SETTTORE GIOVANILE

“Tutte le altre formazioni, Under 17, Under 16 e Under 15, stanno ricominciando i campionati e si stanno allenando duramente. Siamo molto contenti sia dell’operato delle squadre che degli allenatori. Il settore giovanile verdeblù è una macchina che ad oggi lavora molto bene insieme. Le dimostrazioni sono le convocazioni nella rappresentativa nazionale di Lega Pro e la convocazione nella Nazionale Albanese dei nostri ragazzi. Questa è una grandissimo fonte di orgoglio, dobbiamo continuare così”.

