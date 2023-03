Alessio Ippomei presenta il libro "Un Mister professionalmente dilettante"

Alessio Ippomei, giovane allenatore bresciano della Fionda Montenetto United, ha riscritto la sua storia sportiva passando dal ruolo di giocatore a quello di allenatore e ha deciso di scriverla nel suo libro: "Un Mister professionalmente dilettante".

“Questa è la mia storia. Quella di qualcuno che in qualche modo ce l’ha fatta, investendo tutto sé stesso nella sua smisurata passione per il calcio - ha raccontato Ippomei -. È la mia storia, ma può immedesimarvisi chiunque di questo sport ami le dinamiche, le regole, le iperboli. Chiunque “mangi” erba e macini chilometri di campo, ma soprattutto chiunque viva, ogni santa domenica, le impagabili emozioni che il calcio sa regalare”.

A causa di un brutto infortunio, Alessio non ha dovuto appendere gli scarpini ma non ha abbandonato la sua passione per il calcio che l’ha portata a vestire i panni di allenatore, ruolo che gli ha dato e soddisfazioni più grandi.

A chi gli chiede quale sia il suo obiettivo, Ippomei risponde così: “Semplicemente raccontarmi, con l’idea che nella mia storia qualcuno ritrovi tracce anche di sé stesso e possa servirsene a sua volta per puntare sempre dritto alla porta, saltare l’avversario e provare ancora a segnare il suo gol più bello”.

La presentazione si svolgerà lunedì 13 marzo alle 20:30 presso l’Oratorio di San Zeno Naviglio. Alla serata saranno presenti Mario Montorfano (storica bandiera della Cremonese di Gigi Simoni), Andrea Fedrizzi (Presidente Aiac Brescia) e Fabio Franchini allenatore di Mister Alessio Ippomei quando era calciatore. Moderatore della serata, infine, sarà Alessandro Recenti (ex viceallenatore di Lugano, Sion e Honved Budapest).