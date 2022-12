Contratto da professionista per Alessandro Pietrelli

Francesco Pietrelli ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Feralpisalò. Il centrocampista classe 2003 ha sottoscritto un accordo che lo legherà ai leoni del Garda fino al 30 giugno 2005. Un importante attestato di fiducia da parte della Feralpisalò per il suo giovane calciatore che in questa prima parte di stagione ha già collezionato 11 presenze in Serie C con la prima squadra di mister Stefano Vecchi. Il contratto è stato firmato dal giovane Pietrelli presso lo stadio “Lino Turina” di Salò in presenza del Direttore Sportivo Andrea Ferretti.

Fonte immagine: Feralpisalò.