Il bresciano Alessandro Lo Cicero miglior assistente della stagione 2022/23

In occasione dell'ultima giornata di raduno precampionato, sono stati consegnati i Premi Nazionali, relativi alla Stagione Sportiva 2022/2023, per gli arbitri e gli assistenti della CAN. Tra i premiati anche Alessandro Lo Cicero, presidente della sezione AIA di Brescia intitolata a “Elio Schinetti”. Al fischietto bresciano è stato consegnato il premio “Maurizio Mattei” come miglior assistente arbitrale assieme a Filippo Meli della sezione di Parma.

Un riconoscimento importante per Alessandro Lo Cicero a testimonianza di una grande stagione sportiva che l’ha visto anche come assistente nella finale di Coppa Italia vinta dall’Inter contro la Fiorentina.