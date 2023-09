Il Lumezzane espugna il “Moccagatta” con tre gol di scarto

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Alessandria

Il Lumezzane espugna lo stadio “Giovanni Moccagatta” di Alessandria al termine di un’ottima prestazione centrando il primo clean sheet della stagione e la prima vittoria esterna in campionato. Per i rossoblù, che salgono a quota 9 punti in classifica, è la seconda vittoria consecutiva dopo il successo nel turno infrasettimanale contro il Fiorenzuola.

Alla vigilia della partita il tecnico rossoblù Arnaldo Franzini aveva parlato di giusto approccio alla partita e i suoi ragazzi l’hanno seguito alla lettera. Sin dalle prime battute il Lume è pieno controllo del gioco e alla mezz’ora passa meritatamente in vantaggio con una punizione magistrale di Malotti.

Nella ripresa i padroni di casa provano a ristabilire la parità, ma i più pericolosi in fase offensiva sono sempre i valgobbini che nei minuti finali mettono cassaforte la partita con due gol ravvicinati: prima al 92′ con Poledri, poi un minuto più tardi con Capelli.

Vittoria preziosa per il Lumezzane che domenica 1 ottobre ospiterà il Renate allo stadio “Tullio Saleri”

IL TABELLINO

ALESSANDRIA - LUMEZZANE 0-3 ALESSANDRIA (4-1-4-1): Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani, E.Rossi; Nichetti; Pellegrini, Mastalli, Sepe (57’ Anatriello), Nunzella; Gazoul A disposizione: Virano, Menino, Belgiovine, Pellitteri, Ronci, Ndir, Ghiozzi, Gueli, Giubilato, Mariello, Vaughn, Zerbo. Allenatore: Zaza.

LUMEZZANE (4-3-3): Galeotti; Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi, Righetti; Moscati, Pesce, Ilari (61’ Poledri); Cannavò, (61’ Capelli) Gerbi (86’ Pisano), Malotti (74’ Spini). A disposizione: Filigheddu, Greco, Deratti, Taugourdeau, Troiani, Basso Ricci, Parodi, Scremin, Kolaj. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Di Reda di Molfetta.

ASSISTENTI: Hader di Ravenna; Festa di Barletta.

RETI: 30′ Malotti, 92′ Poledri, 93′ Capelli.

AMMONITI: Rota, Ciancio, Sepe, Nunzella - Pogliano, Dalmazzi, Gerbi, Righetti.

NOTE: angoli: 7-5; Recupero: 1′-5′.