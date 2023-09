Alessandria-Lumezzane, i convocati e le parole pre partita del mister Arnaldo Franzini

Domenica 24 settembre, il Lumezzane scenderà in campo alle ore 14 allo stadio “Giuseppe Moccagatta” per affrontare l’Alessandria, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. I rossoblù sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Fiorenzuola e attualmente si trovano a quota 6 punti a differenze della formazione piemontese, penultima in classica con un solo un punto sinora conquistato. Questa mattina i valgobbini hanno svolto l’allenamento di rifinitura sul campo dello stadio “Tullio Saleri” di Lumezzane guidati dal tecnico Arnaldo Franzini che al termine della seduta ha parlato così:

“La gara di domani sarà molto delicata. Andremo in un ambiente molto caldo in cui i tifosi si sono compattati con la squadra. Noi dovremo cercare di rimanere distaccati dai problemi delle nostre avversarie restando concentrati su noi stessi. L’Alessandria è un’ottima squadra che ha venduto cara la pelle in queste partite, perdendo anche punti in modo immeritato come contro il Padova. Dalla mia squadra, dopo la gara contro il Fiorenzuola, voglio continuità nelle prestazioni e nei risultati. Avrò a disposizione tutta la rosa al completo ad eccezione di Calì“.

Questa, invece, la lista dei giocatori scelti dal tecnico rossoblù per la trasferta piemontese:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco;

Difensori: Deratti, Filippini, Pogliano, Dalmazzi, Parodi, Pisano, Righetti, Regazzetti, Scremin, Troiani;

Centrocampisti: Pesce, Poledri, Moscati, Ilari, Taugoudeau;

Attaccanti: Capelli, Gerbi, Kolaj, Spini, Malotti, Cannavò, Basso Ricci.