Lumezzane nella tana dell’Alcione

Nel big match delle x giornata il Lumezzane capolista va in trasferta in casa dell’Alcione Milano seconda in classifica. A separare le due squadre ci sono 7 punti ed è anche per questo che la partita ha un valore molto importante. Una vittoria della squadra allenata da mister Franzini potrebbe significare una fuga definitiva, mentre una sconfitta riaprirebbe la lotta per il titolo. Per i valgobbini non sarebbe da disprezzare anche il pareggio, ma difficile che capitan Pesce e compagni giochino per accontentarsi. All’andata fu il Lumezzane ad avere la meglio con un netto 3 a 1 firmato Parravicini, Poledri e Alessandro, ma domani ci sono un’altra gara da giocare e una nuova storia da scrivere.

Di seguito la lista dei convocati di mister Arnaldo Franzini:

PORTIERI

Filigheddu, Tota;

DIFENSORI

Parodi, Pogliano, Regazzetti, Rigo, Tomas, Tortelli, Troiani;

CENTROCAMPISTI

Antonelli, Calì, Pesce, Squarzoni, Sperti, Poledri, Scanzi;

ATTACCANTI

Alessandro, Parravicini, Spini, Mauri.

Fonte immagine: FC Lumezzane.