Il Lumezzane chiude il campionato con una vittoria sul’Albinoleffe

Già qualificato ai playoff con un turno d’anticipo, il Lumezzane chiude la stagione regolare con una vittoria superando in trasferta l’Albinoleffe con il punteggio di 3-2.

Da una parte c’erano gli orobici in corsa per l'ultimo posto disponibile nei playoff, dall’altra i valgobbini che cercavano i tre punti per centrare la migliore posizione possibile in classifica. Decisivo a favore dei rossoblù è stato il gol di Calì a due minuti dal triplice fischio.

La partita

Appena sedici secondi dopo il fischio d'inizio, il Lumezzane si porta subito in vantaggio con Cannavò. Nonostante la reazione immediata dei padroni di casa, la squadra di mister Franzini prende il controllo del gioco e raddoppia il vantaggio con una rete di Capelli su assist di Moscati. A pochi minuti dal riposo il Lumezzane va vicino al terzo gol, ma gli orobici si salvano.

Nella ripresa l'Albinoleffe riapre la partita con una rete di Gusu al 57'.

La partita cala d’intensità e la formazione di casa ne approfitta per ristabilire la parità con Doumbia al minuto 72.

Passato il momento di sofferenza, il Lumezzane ritrova la forza necessaria per andare all'attacco e segnare il gol decisivo con Calì a due minuti dallo scadere, su assist di Scremin.

Vittoria importante, soprattuto per il morale, per il Lumezzane che ora potrà concentrarsi sui playoff.

Gli highlights

Il tabellino

ALBINOLEFFE - LUMEZZANE 2-3

ALBINOLEFFE (3-5-2): Moleri; Borghini, Milesi (46’ Marchetti), Baroni; Gusu, Brentan (46’ Munari), Agostinelli (45′ st Genevier), Doumbia, Piccoli (90’ Angeloni); Longo (46’ Arrighini), Zoma. A disposizione: Pratelli, Marietta, Zanini, Muzio, Saltarelli, Allieri, Gatti, Ercolani. Allenatore: Lopez.

LUMEZZANE (4-3-3): Filighedddu; Moscati, Tortelli (21′ Righetti), Pogliano (75’ Deratti), Parodi; Calì, Taugourdeau (60’ Pesce), Parodi; Cannavò (60’ Basso Ricci), Capelli, Iori (75’ Scremin). A disposizione: Greco, Rizzo, Pisano, Ilari, Spini, Dalmazzi, Regazzetti. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

RETI: 57’ Gusu, 72’ Doumbia - 1′ Cannavò, 26′ Capelli, 88’ Calì.

AMMONITI: Baroni - Calì, Basso Ricci.