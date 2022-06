Al via la nuova campagna abbonamenti per il Brescia

Il Brescia calcio, dopo aver annunciato il nuovo allenatore ed il nuovo direttore sportivo, si prepara alla nuova stagione diramando le informazioni necessarie per i rinnovi ed i nuovi abbonamenti. Il club mette l’accento sulla particolarità della prossima stagione, con soli quattro turni infrasettimanali nel corso del campionato. Al via da oggi la prelazione per gli abbonati alla stagione precedente e per chi decide di abbonarsi da questo momento.

Di seguito i prezzi comunicati dal club:

TRIBUNA LATERALE: 400€ Ridotto donne e Under 16*: 280€

TRIBUNA CENTRALE: 750€

TRIBUNA VIP: 1500€

GRADINATA ALTA: 220€ Ridotto donne e Under 16*: 154€

GRADINATA BASSA: 250€ Ridotto donne e Under 16*: 175€

CURVA NORD: 180€