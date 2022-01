Agazzi tra i migliori del Desenzano Calvina: esterno difensivo, classe 2003

Il Desenzano Calvina ha disputato una prima parte di stagione ottima, coronata dal secondo posto in classifica nel girone B di serie D, a pari punteggio con la Casatese. La rosa di mister Florindo si è conquistata con merito i 32 punti che vanta in classifica, frutto di 9 vittorie e 5 pareggi. Tra i protagonisti di questa metà di campionato è impossibile non menzionare Alessandro Agazzi, esterno difensivo classe 2003. Mister Florindo ha speso per lui parole al miele, intervistato da tuttomercatoweb: “La duttilità è sicuramente una delle sue qualità migliori, può giocare tranquillamente anche difensore centrale in una difesa a quattro o laterale in una a tre: già al primo anno tra i grandi ha imparato tantissimo. Merito di tanta applicazione negli allenamenti, focalizzato, puntuale, un ragazzo che ogni allenatore vorrebbe.”

Di certo non mancano gli aspetti cu cui lavorare, tecnica e tattica devono essere costantemente perfezionate, ma per l’allenatore i margini di crescita sono sotto gli occhi di tutti: “Giovane ma intelligente, è svelto ad apprendere e forte psicologicamente. Forse deve mettere un po’ di massa sulla parte superiore del corpo, ma stiamo parlando di un ragazzo che si avvicina all’uno e novanta e pesa quanti ottanta chili: i contrasti e i contatti non sono certo un problema per lui”.