4 a 2 del Rovato sul Pro Palazzolo e la squadra sale al 4°posto in Eccellenza

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Rovato

La 22esima giornata del campionato Eccellenza, girone C, si è chiusa con una netta vittoria del Rovato contro il Pro Palazzolo. L’arbitro della sfida è stato il signor Pappalardo, coadiuvato dagli assistenti Luggeri e Filipponi.

Ad aprire le marcature è stato il Rovato dopo soli 7 minuti di gioco: in gol è andato Marella, al 19’ è arrivato il raddoppio di Guerini. La squadra ha continuato a macinare gioco e possesso palla, senza tuttavia riuscire a trovare la via del tris. Il duplice fischio ha perciò mandato le squadre a riposo sul punteggio di 2 a 0 per la formazione di casa.

Il rientro in campo ha però visto un Pro Palazzolo deciso a ribaltare la sfida e nei primi minuti è parsa un’impresa possibile: al nono minuto, infatti, Nasatti della squadra ospite sigla la rete che dimezza lo svantaggio, portando il risultato sul 2 a 1. Al 24esimo della ripresa però il Rovato conquista un calcio di rigore, trasformato in rete da Colonetti: è la rete del 3 a 1. Il Pro Palazzolo riesce a rendere meno pesante lo svantaggio con Bariselli, autore del gol al 38esimo, ma nuovamente il Rovato, allo scadere del tempo di recupero concesso dall’arbitro, sigla la quarta rete con Minelli.

La vittoria ed i 3 punti fanno salire il Rovato a quota 34 punti in classifica, a pari punteggio con il Vobarno ed a soli -2 punti dalla seconda posizione, occupata dal Prevalle.