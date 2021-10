3 a 3 rocambolesco tra Orceana e Prevalle nel campionato Eccellenza

Tre gol per parte ed una partita estremamente divertente per il gioco espresso e le azioni create: questo il riassunto della sfida tra Orceana e Prevalle, gara valida per la terza giornata del girone C del campionato Eccellenza.

Una prima parte di gioco da dimenticare per la Prevalle, in doppio svantaggio dopo soli 21 minuti sul cronometro dell’arbitro. La prima rete è di Castelli al 16’ del primo tempo, la seconda invece è derivata da un’autorete al 21’. Il Prevalle riesce ad accorciare le distanze già nel primo tempo, poco dopo la mezz’ora di gioco: è Guariniello che riesce a trasformare in gol il rigore concesso dall’arbitro. Le squadre vanno poi a riposo con il punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa, l’Orceana.

Al rientro in campo il Prevalle conquista un secondo calcio di rigore, questa volta ad incaricarsi della battuta (e seguente trasformazione in rete) è Maccabiti: siamo al 13’ della ripresa ed il punteggio torna in parità, 2 reti per parte. Al 26’ viene assegnato il terzo ed ultimo rigore della partita, questa volta però a beneficiarne è l’Orceana: si incarica della battuta Vitari, che non sbaglia. A meno quindici minuti dalla fine dell’incontro è Maccabiti a ristabilire di nuovo la parità e mette così a segno la sua doppietta personale. Il 3 a 3 finale accontenta entrambe le squadre, che tornano a casa con un punto ciascuna.

La prossima giornata per il Prevalle sarà la gara interna contro la Governolese in programma il 10 ottobre e reduce da una sconfitta contro il Valcalepio.