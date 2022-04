3 a 0 del Darfo Boario contro il Forza e Costanza: continua la risalita della classifica in Eccellenza

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Darfo Boario

Al comunale di Martinengo si è disputata la 28esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. La squadra di casa, il Forza e Costanza, ha ospitato il Darfo Boario per questa sfida, arbitrata dal signor Pina e coadiuvato dagli assistenti Severini e Monopoli

La squadra ospite si dimostra solida e cinica: la difesa resta granitica per tutti i 90minuti di gioco, l’attacco è abile nello sfruttare le occasioni che arrivano, dimostrando così una buona dose di cinismo. Ad aprire le marcature è Flaccadori al 34’ del primo tempo regolamentare, per le successive due reti però è necessario attendere la ripresa. Nel frattempo, il Forza e Costanza non crea pressoché nulla, lasciando campo libero agli uomini di mister Sana. Nella ripresa il Darfo raddoppia con Maggioni al 10’, infine è Zampatti a siglare la rete del definitivo 3 a 0.

Al termine del match, mister Sana si dice soddisfatto di quanto visto: “È stata una partita che sulla carta sembrava difficile, loro sono una squadra ostica e si è visto. Abbiamo sofferto nei momenti giusti e provato a giocare un buon calcio quando siamo venuti fuori. Siamo stati granitici e rocciosi, la squadra sta lavorando bene anche in fase difensiva oltre a quella offensiva. La cosa più importante erano i tre punti, complimenti ai miei ragazzi.”