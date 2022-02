29esima giornata di serie C: il FeralpiSalò ospita il Trento

Domenica 27 febbraio, ore 14.35, scende in campo il FeralpiSalò, nello stadio di casa, contro il Trento: una partita importante che dirà molto sulle ambizioni della squadra di mister Vecchi da qui a fine campionato. Il FeralpiSalò deve centrare la vittoria per tornare ai 3 punti, consolidare il terzo posto in classifica e non perdere ulteriore terreno nei confronti del Padova e del Sudtirol.

Il Sudtirol occupa saldamente la prima posizione, con un vantaggio molto ampio sulla seconda, ben 10 punti. A seguire troviamo il Padova, a quota 60 punti, ed in terza posizione il FeralpiSalò a 52. Il Renate però è distante solo un punto e potrebbe approfittare di eventuali passi falsi della squadra di mister Vecchi, anche se in questa 29esima giornata è impegnato nella sfida contro il Lecco, tutt’altro che semplice.