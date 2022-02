26esima giornata di serie D: gli impegni di Breno, Desenzano Calvina e Sporting Franciacorta

Domenica 27 febbraio si giocano le sfide valide per la 26esima giornata di serie D, girone B: Tutte le sfide sono programmate per le ore 14.35. Tranne che per la prima posizione, saldamente in mano al Sangiuliano City, il girone è ancora tutto aperto, sia per quanto riguarda la parte alta della classifica sia per quella bassa.

Il Breno è chiamato a sfidare, in trasferta, il Calcio Brusaporto, squadra al secondo posto del girone a quota 44 punti. Il Desenzano Calvina invece ospiterà la Castellanzese, la formazione di mister Florindo è obbligata a vincere se vuole confermare almeno il quinto posto, l’ultimo valido per l’accesso ai playoff. Lo Sporting Franciacorta è invece impegnato, in trasferta, sul campo del Sona.