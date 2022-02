23esima giornata di Eccellenza: si accende la corsa ai playoff nel girone C

Domenica 27 febbraio si giocano le sfide valide per la 23esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Il primo posto in classifica è occupato saldamente dal Lumezzane da inizio campionato, le posizioni per i playoff però non sono così assicurate. Si accende in particolare la corsa per l’ultimo posto, il quinto, occupato ora dal Valcalepio ma con soli due punti di vantaggio sulle inseguitrici.

La Bedizzolese ospita il Darfo Boario, entrambe a quota 26 punti ed entrambe interessate ad allontanarsi il più possibile dal pantano dei playout, al momento lontano solo 3 lunghezze. Il Castiglione ospita il Pro Palazzolo, se per quest’ultima è certo il passaggio ai playout, il Castiglione continua a sperare nella salvezza diretta. Il CazzagoBornato incontra, in casa, il Forza e Costanza mentre il Valcalepio sarà in trasferta sul campo del Ciliverghe. La Governolese deve affrontare il Vobarno mentre l’Orceana è chiamata alla sfida con la corazzata Lumezzane. Il Prevalle gioca in casa contro l’Atletico Castegnato ed infine il Carpenedolo è chiamato alla trasferta contro il Rovato.