2 a 2 finale tra Valcalepio e Forza e Costanza: la squadra si gioca i playoff all’ultima giornata

Al comunale di Martinengo è andato in scena il recupero della 17esima giornata di campionato Eccellenza, girone C. Il Forza e Costanza ha ospitato il Valcalepio, in trasferta e desideroso di punti in vista dell’accesso alla zona playoff. Non è arrivato il bottino pieno e la squadra deve accontentarsi di un solo punto, che smuove di poco la classifica. Ora l’obiettivo è vincere la prossima sfida contro la Governolese e sperare in un passo falso dei diretti concorrenti.

Ad aprire le marcature della sfida è stato proprio il Valcalepio, in rete al sesto minuto del primo tempo (su calcio di rigore) con Valente. Sull’ 1 a 0 si è chiuso la prima frazione di gioco ma nel corso della ripresa il Forza e Costanza ha rimontato lo svantaggio. Sono bastati quattro minuti a Mazzoleni, della squadra di casa, per siglare l’1 a 1. Il Valcalepio è poi nuovamente passato in vantaggio con Granillo, al 27’ della ripresa, ma il pareggio finale è arrivato con Lazzaretti del Forza e Costanza, su calcio di rigore.