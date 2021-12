13 risultati utili consecutivi per il FeralpiSalò, mister Vecchi: “Dobbiamo continuare così”

Il FeralpiSalò vince, in trasferta, contro la Pro Patria senza mai rischiare nulla e sale momentaneamente in terza posizione, in attesa delle partite di Padova e Renate in programma domani. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Pirrotta, coadiuvato dagli assistenti Spina e Cleopazzo.

La formazione bresciana chiude la pratica con un netto 2 a 0, un gol per tempo da parte degli uomini di mister Vecchi e quasi nessun pericoloso corso nell’arco dei 90 minuti. Il primo tempo è giocato magistralmente dalla squadra, il gol del vantaggio porta il timbro di Salines, al 33’, al primo gol con la maglia del FeralpiSalò. Non sono mancate le occasioni per raddoppiare già nel corso del primo tempo, al duplice fischio però il punteggio è fermo sull’1 a 0 per la formazione ospite.

Il secondo tempo non è altrettanto spettacolare per il FeralpiSalò, impegnato a gestire la gara. Il secondo gol però, quello della tranquillità, arriva al 29’ della ripresa con Balestrero, al quarto gol in tre partite. La difesa non corre nessun pericolo ed è la seconda partita consecutiva che non subisce reti.

Al termine della sfida, mister Vecchi si dimostra molto soddisfatto della prestazione: “Nel primo tempo abbiamo fatto veramente molto bene, abbiamo giocato contro una squadrata quadrata e pericolosa nelle ripartenze. Meritatamente siamo andati in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo gestito bene. I ragazzi si allenano sempre al massimo, oggi Salines ha dimostrato di starci alla grande e complimenti a tutti quelli che sono entrati e a chi ha giocato dall’inizio. Non era facile, dobbiamo continuare così. Recuperiamo domani e poi iniziamo a preparare la partita con il Piacenza.”