1 a 1 tra CazzagoBornato e Darfo Boario: “Stiamo lasciando punti per strada”

La quarta giornata del campionato Eccellenza ha visto il CazzagoBornato portare a casa un pareggio dopo la sfida contro il Darfo Boario. Entrambe le squadre hanno iniziato la gara con l’acceleratore premuto e il risultato è stata una sfida molto veloce con diverse azioni da rete, le due formazioni in campo però non sono state brave nel capitalizzare tutte le occasioni accumulate.

Il primo gol viene siglato dal Darfo Boario in occasione di una palla persa dal CazzagoBorrnato su calcio da fermo. Paderno, il portiere della squadra, prova ad intervenire su Baccanelli del Darfo Boario, ormai lanciato a rete: l’arbitro fischia la massima punizione per un contatto ed il calcio di rigore viene trasformato in gol da Berta. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio del Darfo, un gol meritato viste le occasioni create in campo.

La ripresa inizia invece molto meglio per gli uomini di mister Inverardi, allenatore del CazzagoBornato. La squadra ha dimostrato di essere tornata in campo con un piglio diverso e fin da subito crea potenziali occasioni da rete. Una di queste viene finalmente trasformata in rete da Stefanescu, che riceve un ottimo assist da Farimbella ed insacca. Una volta raggiunta nuovamente la parità, si contano occasioni da entrambe le parti ma nessuna delle due squadre compie il passaggio decisivo per mettere in rete la sfera.

Mister Inverardi ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida evidenziando come l’approccio del secondo tempo sia quello giusto: “Siamo partiti bene nel primo tempo, poi abbiamo subito poi le loro ripartenze. Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso e abbiamo raggiunto meritatamente il pareggio. Si tratta dell’ennesima buona prestazione a livello generale, probabilmente abbiamo raccolto qualcosa in meno in queste prime quattro partite perché stiamo lasciando punti per strada. Peccato per l’errore perché abbiamo regalato il gol, nel secondo tempo però abbiamo più che mai meritato il pareggio. Andiamo avanti cercando di eliminare questo tipo di errori.”