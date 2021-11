1 a 1 tra Breno e Castellanzese: continua l’attesa della vittoria per la formazione bresciana

Allo stadio Tassara di Breno la squadra di casa non va oltre il pareggio nella sfida contro la Castellanzese: 1 a 1 finale, un gol per tempo e un punto per parte. Si prolunga l’attesa per il ritorno alla vittoria: manca dalla settima giornata, 4 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime uscite della squadra. L’arbitro della sfida è stato il signor Maccorin, coadiuvato dagli assistenti Cocomero e Cimmarusti.

Finisce in pareggio la tredicesima giornata del campionato di serie D per il Breno, 1 a 1 nello stadio casalingo contro la Castellanzese. La squadra di casa passa in vantaggio dopo 35’ di gioco con Brancato, bravo a saltare più in alto di tutti su cross di Mauri ed insaccare in porta. La rete arriva dopo un primo tempo in cui la squadra ha collezionato occasioni da rete: al 9’ e poi di nuovo al 19’ la squadra ha centrato la traversa, prima con Mandelli e poi con Brancato, vicino alla rete anche in un’altra occasione dieci minuti più tardi.

Le squadre tornano in campo dopo il duplice fischio e bastano due giri d’orologio alla Castellanzese per riportare la situazione sulla parità: al secondo minuto Melli insacca con una conclusione, in scivolata, di destro. Il gol incassato non destabilizza il Breno che prova a riportarsi in avanti, sfiora il vantaggio in diverse occasioni con Melchiori e Goglino, arriva vicinissimo al gol con Mauri che calcia a botta sicura ma il pallone viene deviato in angolo. Al termine della sfida le occasioni da rete sono quasi tutte del Breno, tuttavia non sono state sufficienti per strappare i tre punti.