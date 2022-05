0 a 0 tra Prevalle e Darfo Boario nei playoff di Eccellenza: Prevalle al secondo turno

Playoff C

Al Comunale di Prevalle è andata in scena la sfida tra Prevalle e Darfo Boario, valida per il primo turno dei playoff di Eccellenza, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Allegri, coadiuvato dagli assistenti Tonti e Candiani.

Il match è terminato 0 a 0, un pareggio a reti inviolate che va a favorire la squadra di casa, il Prevalle, che accede così al secondo turno dei playoff per la prima volta nella sua storia calcistica. Una partita sostanzialmente equilibrata tra le due squadre, specchio di una classifica del campionato: il Prevalle era a quota 52 punti in classifica, il Darfo Boario subito dietro a quota 49.

Il pareggio ha portato il Prevalle al secondo turno e la squadra da affrontare sarà l’Atletico Castegnato, vittoriosa per 3 a 2 contro il Valcalepio. Anche in questo caso si tratterà di una partita secca, che non prevede cioè andata e ritorno.