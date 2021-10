0 a 0 tra Breno e Casatese in serie D: equilibrio e poche emozioni in campo

Un pareggio a reti inviolate per il Breno nella sfida casalinga contro la Casatese valida per la nona giornata del campionato di serie D. Le due squadre hanno messo in campo gli stessi valori e ne è risultata una partita molto equilibrata, il pareggio pertanto è indubbiamente il risultato più giusto.

Il primo tempo scorre sostanzialmente senza pericoli, eccetto una traversa colpita da Gasperoni del Breno pochi istanti dopo la mezz’ora di gioco. I primi 45 minuti sono di sostanziale equilibrio e le occasioni da rete sono poche da entrambe le parti. Nella seconda parte di gara invece è il Breno che si fa vedere più spesso in avanti, con la Casatese costretta ad arretrare ma senza mai rischiare nulla.

Mister Tacchinardi ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita, sottolineando il doppio rammarico per il risultato finale e per l’infortunio di Triglia nell’ultima azione di gioco: “Uno 0 a 0 che ci sta stretto. Abbiamo approcciato bene alla partita e subito incanalata nei binari giusti. Peccato anche per l’infortunio di Triglia, speriamo che non sia nulla di grave. C’è il doppio rammarico, sia per il risultato che per l’infortunio accorso proprio nell’ultima azione della gara. Peccato per oggi ma giocando così dimostriamo di potercela vedere con tutti.”