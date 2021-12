Il Natale sue due ruote (elettriche): la ebike tutto l'anno, anche d'inverno

Il Natale su due ruote (elettriche) quest'anno prosegue fino al 31 gennaio: è questo il termine entro il cui sarà possibile acquistare una ebike Brinke, in pronta consegna (e anche in promozione), pagandola con un comodo finanziamento in 12 rate a tasso zero. L'iniziativa è stata lanciata per le festività 2021/2022 dal Factory Story di Brinke di Desenzano del Garda (in Via Adua, nell'area del centro commerciale Le Vele), con l'intento di “favorire l'utilizzo dell'ebike da parte di un numero sempre maggiore di persone”.

Perché usare la ebike tutto l'anno

Ovvero, come spiega il ceo Andrea Auf Dem Brinke, una ebike può assolvere contemporaneamente a tre principali funzioni:

essere utilizzata per il commuting arrivando a sostituire il motorino, i mezzi pubblici o in molti casi la stessa auto e rendendo ogni spostamento quotidiano non solo più sicuro (soprattutto in tempi Covid) ma anche meno stressante, sottraendosi al traffico, e soprattutto più salutare per corpo e mente; essere una compagna affidabile nelle gite domenicali, o durante le vacanze, per godere di qualche ora per sé alla scoperta dei territori circostanti o in compagnia della famiglia e degli amici; sfidare i propri limiti lanciandosi in salite e discese meno facili con una muscolare, per chi non ha il tempo di allenarsi quotidianamente, o ancora provare salti e acrobazie che con l'aiuto della forza motrice regalano qualche brivido in più”.

L'iniziativa consente di regalare (o regalarsi) una ebike Brinke senza dover prevedere un investimento iniziale, ma pagandola tutta a rate (e a tasso zero). La volontà di Brinke, come detto, è incentivare l'utilizzo di mezzi di sostenibilità tutto l'anno, favorendo la voglia di sperimentare i vantaggi dell'uso della bici elettrica anche nella stagione fredda. Ulteriori informazioni sia in negozio che sulla pagina Facebook di Brinke.

La storia del marchio Brinke

Brinke è il marchio italiano di ebike di Valsabbina Commodities spa, creato nel 2012 da Andrea Auf Dem Brinke, con l'obiettivo di progettare e implementare veri e propri mezzi tecnologici di mobilita elettrica, ponendo grande attenzione allo sviluppo sostenibile e alle energie rinnovabili, in coerenza con la precedente attività `imprenditoriale. Prima del 2012 infatti Andrea Auf Dem Brinke operava con successo nel mercato del fotovoltaico, con grande attenzione all'impatto ambientale e al risparmio delle risorse energetiche. L'attenzione stessa che nel Gruppo Valsabbina, attivo nel settore siderurgico dal 1972, si riconosce ai processi di smaltimento, ha una profonda connotazione eco-sostenibile.

Il catalogo Brinke prevede una gamma sempre più ampia di prodotti, suddivisi nelle tre principali categorie: Trekking eBike, eMTB e City eBike, che dal 2020 accoglie anche soluzioni per la micromobilità.