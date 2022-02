Il Senegal vince la Coppa d'Africa: festa grande anche a Brescia

In centinaia in piazza per festeggiare la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa

Festa grande anche a Brescia per la vittoria del Senegal in Coppa d'Africa: come riporta Radio Onda d'Urto, che ha pubblicato il video, centinaia di bresciani di origine senegalese si sono radunati in Piazza Repubblica – dove per tradizione si festeggiano le vittorie calcistiche, sia del Brescia che della Nazionale italiana – per festeggiare la vittoria nel torneo continentale.

Per la cronaca, il Senegal ha battuto in finale l'Egitto, ai calci di rigore: 4-2 a il risultato finale. Decisivo l'ultimo penalty calciato da Sadio Manè, attaccante del Liverpool. Proprio lui, tra una festa e l'altra, a fine gara è corso ad abbracciare (e consolare) il suo compagno di squadra nei Reds, Momo Salah, fuoriclasse egiziano sconfitto in finale.