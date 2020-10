Brescia Calcio, clamoroso Cellino: esonerato Delneri, torna Lopez

Continua il valzer degli allenatori della gestione Cellino. Non c'è ancora il comunicato ufficiale, ma Gigi Delneri sarebbe stato esonerato dalla carica di coach del Brescia Calcio, dopo solamente due partite giocate. L'ultima, quella con il Cittadella, ha deluso a tal punto l'intemperante presidente dal punto di vista tattico, da fargli prendere la decisione del drastico benservito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nulla di eccezionale, alla luce di quanto avvenuto la scorsa stagione, con la giravolta Corini, Grosso, Corini, Lopez. E pare sia proprio quest'ultimo il designato a sostituire Delneri, anche perché non ha rescisso il biennale con le Rondinelle, quindi risulta ancora sotto contratto. Attualmente si trova in Sardegna: dovrebbe arrivare in città in mattinata e nel pomeriggio potrebbe già guidare la prima seduta d'allenamento in programma a Torbole.