Torneo BCF Dream Cup: concerti, food truck, gonfiabili per bambini

Brescia, capitale della cultura 2023 insieme a Bergamo, si prepara ad ospitare la prima edizione della BCF Dream Cup promossa dal Brescia Calcio Femminile, in collaborazione con Specialisterne Italia, Ideabili, HB Hotels, Vitamina C adv e Centro Sportivo “Mario Rigamonti” (location del torneo). La BCF Dream Cup si svolgerà dal 7 al 10 aprile 2023 ed è un evento in cui il calcio si fa strumento di aggregazione sociale, veicolando il messaggio e la pratica di un’inclusione che vada oltre le intenzioni, e si trasformi in atti concreti e progetti che abbiano un impatto reale sul territorio e sulle persone. La manifestazione si pone l’obiettivo di rivoluzionare il panorama delle iniziative nelle quali il carattere sportivo e quello inclusivo si compenetrano, costruire insieme l’inclusione per una reale parità di opportunità e una crescita di tutti gli individui, in cui le differenze siano la norma e i limiti si trasformino in possibilità.

Oltre al al torneo di calcio a 8 : Area ristoro con food truck, bar e ristorante, area relax e due concerti gratuiti. Le partecipanti e i partecipanti saranno divisi in 32 squadre e al torneo potrà partecipare chiunque: non esistono limiti o restrizioni di nessun tipo. Tutti avranno la possibilità di contribuire a recuperare il senso solidale della comunità, e lo faranno non solo attraverso le partite di calcio (per le quali ci sono delle regole speciali volte ad armonizzare il più possibile l’equilibrio e coinvolgere tutti) ma anche attraverso la partecipazione a tre momenti di confronto e sensibilizzazione su temi di grande attualità: il Cyberbullismo, la prevenzione alla diffusione del Virus HPV e sull’inclusione di persone con disabilità.