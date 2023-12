Serie B: Finalmente Lumezzane. La LuxArm torna alla vittoria contro la CJ Basket Taranto

Squadra in casa

Squadra in casa LumezzaneVgz

Torna a vincere la LuxArm Lumezzane. I lombardi battono la CJ basket Taranto e interrompono la striscia negativa.

Partita combattuta fino alla fine. I padroni di casa partono meglio trovando con continuità la via del canestro provando a scappare ma, Taranto resta in scia in un primo parziale chiuso 24 a 19.

Nel secondo quarto scendono le parcentuali dei padroni di casa che, vede ridursi il vantaggio. Taranto stringe le maglie in difesa e aumenta la fisicità in attacco. All'intervallo lungo il vantaggio per la LuxArm è solo di 3 punti.

Nella ripresa la partita resta equilibrata, Lumezzane riesce ancora ad allungare con un terzo quarto molto simile al primo. Taranto prova a rimanere in scia e all'alba degli ultimi dieci minuti il vantaggio dei padroni di casa è di 7 punti. Nell'ultimo quarto gli ospiti provano a rientrare ma la LuxArm resiste e porta a casa una vittoria importante che interrompe una serie negativa.

LuxArm Lumezzane - CJ Basket Taranto 78-72 (24-19, 15-17, 20-16, 19-20)

LuxArm Lumezzane: Tommaso Minoli 18 (5/5, 2/6), Manuel Di meco 16 (4/9, 2/3), Stefano Spizzichini 11 (3/11, 1/1), Edoardo Maresca 10 (3/5, 1/5), Francesco Deminicis 9 (0/0, 3/4), Trey anthony Niemi 7 (2/5, 0/3), Daniele Mastrangelo 7 (2/3, 1/6), NicolÒ Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Nicola Arrighini 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 24 2 + 22 (Tommaso Minoli 11) - Assist: 16 (Tommaso Minoli 5)

CJ Basket Taranto: Lucas Fresno 22 (3/4, 4/7), Elhadji Thioune 15 (5/13, 0/0), Matteo Ambrosin 9 (1/3, 1/5), Luca Valentini 8 (2/6, 1/4), Giovanni Ragagnin 8 (1/3, 2/9), Marco Lusvarghi 8 (3/4, 0/2), Martin Kovachev 2 (1/2, 0/0), Francesco Reggiani 0 (0/0, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 25 - Rimbalzi: 48 13 + 35 (Elhadji Thioune 17) - Assist: 13 (Luca Valentini 6)