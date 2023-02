Serie B: Grande vittoria della Virtus Lumezzane che batte la Rucker a domicilio

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Lumezzane

Al PalaSaccon la Virtus Lumezzane batte nettamente la Rucker e porta a casa una vittoria che vale molto di più dei due punti in classifica. Padroni di casa mai in partita costretti ad inseguire già dal primo quarto, chiuso sotto di 16. E la sostanza non cambia la nel secondo tempo con la Virtus che controlla fino alla sirena.

Partenza strepitosa per gli ospiti che segnano ben 23 punti subendone solo 7 nei primi dieci minuti. Nel secondo quarto Lumezzane mantiene il controllo della sfida in un parziale più equilibrato.

Nella ripresa la Rucker prova a reagire ma, non è giornata per i ragazzi di Mian, che non riescono ad impensierire la Virtus che meritatamente porta a casa la vittoria e due punti importantissimi.

Rucker San Vendemiano - LuxArm Lumezzane 47-71 (7-23, 14-18, 18-18, 8-12)

Rucker San Vendemiano: Matteo Nicoli 14 (4/9, 2/5), Omar Dieng 13 (4/6, 1/4), Enrico maria Gobbato 7 (3/3, 0/3), Damir Hadzic 5 (2/5, 0/2), Jacopo Vedovato 4 (2/6, 0/0), Giacomo Sanguinetti 2 (1/7, 0/7), Samuel Sackey 2 (1/2, 0/0), Luca Colombo 0 (0/1, 0/1), Tobia Durante 0 (0/0, 0/0), Giacomo Baldini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 6 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Jacopo Vedovato 9) - Assist: 8 (Giacomo Sanguinetti 3)

LuxArm Lumezzane: Andrea Scanzi 19 (3/7, 4/6), Daniele Perez 11 (2/7, 1/5), Samuel Dilas 10 (5/11, 0/1), Daniele Mastrangelo 10 (2/5, 2/5), Massimiliano Fossati 9 (3/3, 0/0), Edoardo Maresca 6 (0/0, 2/5), Luca Dalco' 4 (2/4, 0/1), Daniele Ciaramella 2 (0/2, 0/0), Mattia Savesi 0 (0/0, 0/0), Stephane Djiya 0 (0/0, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 35 4 + 31 (Edoardo Maresca 12) - Assist: 15 (Edoardo Maresca, Daniele Ciaramella 3)