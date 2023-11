Serie B: un grande ritorno nel roster della Virtus Lumezzane

Un gradito ritorno nel roster della LuxArm Virtus Lumezzane. Stefano Spizzichini torna a vestire la conotta della LuxArm.

Ecco il comunicato della società:

"La società comunica l’ingaggio dell’ala/Centro di cm 203 Stefano Spizzichini. Nato a Roma nel 1990, per lui è un gradito ritorno in Valgobbia, dove aveva già giocato nella stagione 2008/2009 raggiungendo con la SIL Italpresse i quarti di finale ai playoff della serie A dilettanti. Esordisce subito tra i grandi da diciassettenne in serie A1 con la Sutor Montegranaro. Dopo diverse stagioni tra serie B e Divisione nazionale A sale in A2 con Agropoli nel 2015; poi Recanati, Trapani e Scafati. Sale in A1 con Avellino ad agosto 2018. Poi ancora A2 con Napoli, Ravenna, Mestre e ancora Avellino prima di disputare il campionato scorso con la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Qui segna il suo massimo di punti in carriera (26) contro Padova all’andata, e sempre contro Padova al ritorno, il suo massimo di rimbalzi(19). Coach Fabio Saputo potrà sfruttare così la sua fisicità e la sua esuberanza atletica sotto canestro."