Serie B: La Virtus Lumezzane cerca l'impresa in casa della Gemini Mestre

Domenica la squadra di Coach Saputo va in casa di Mestre, ad oggi prima in classifica anche grazie al fatto che Orzinuovi ha una partita in meno.

Mestra ha sicuramente mantenuto le premessi pre stagionali, è una delle 3 Big del nostro campionato, rispetto alla gara d’andata, vinta dalla squadra Veneta, ha aggiunto Bocconcelli(’98), lo scorso anno titolare nella Virtus Padova, in arrivo da Ravenna (A2). Bocconcelli da sicuramente profonditi al reparto esterni

Mestre arriva da 3 vittorie consecutive, in trasferta Desio e Crema in casa Virtus Padova.

Per la LuxArm sicuramente è una partita difficile in casa di una squadra attrezzata per giocarsi fino alla fine la promozione in A2, però come con Orzinuovi e San Vendemiano la squadra di Fossati e compagni deve dimostrare che continua il suo percorso di consacrazione e solidità e perché no provare a fare uno sgambetto anche a Mestre.

Fabio Saputo(coach): “Incontriamo una delle squadre più forti del campionato, sta dimostrando con il primo posto insieme ad Orzinuovi il proprio valore. Sarà una partita molto difficile in un palazzetto molto caldo, noi dovremo essere bravi ad affrontare la partita concentrati e non pensare al risultato in se ma a continuare il percorso di crescita che stiamo facendo”