Serie B: La Virtus Lumezzane ospita Desio per tornare a vincere

Desio arriva al PalaLumenergia forte di 6 vittorie consecutive, ha iniziato la stagione con 2 sconfitte contro 2 corazzate come Mestre e San Vendemiano poi ha solo vinto. Arriva una squadra in fiducia che rispetto allo scorso ha mantenuto un nucleo molto importante.

Dello scorso hanno ha tenuto Mazzoleni(’98), ha spostato in quintetto Molteni(’96) mentre ha tenuto come cambio dei lunghi Giarelli(’93).

A questi ha aggiunto un play come Fumagalli(’96), lo scorso anno vincitore del campionato con la Juvi, giocatore molto fisico, che da ritmo e intensità, sempre in quintetto ha aggiunto Maspero(’92) che lo scorso anno era uno delle punte di forza di Olginate, Maspero nell’ ultimo periodo sta segnando tantissimo con ottime percentuali.

Per completare il quintetto nel ruolo di 3 hanno preso Lovato(‘01) o Fioravanti(‘97), scuola Cantù che viene da un ottima prestazione contro crema. Dalla panchina visto che Tornari(’95), play che può anche giocare con Fumagalli, arriva dalla seria C e torna alla squadra d’origine visto che lui è un prodotto del vivaio di Desio. Completano la squadra Truchetti e Basso rispettivamente 2006 e 2004, Truchetti play della nazionale di categoria e Basso è un lungo mancino che già lo scorso anno era nelle rotazioni.

Fabio Saputo (coach): “Arriviamo un pò stanchi, sia mentalmente che fisicamente, dopo la trasferta di Reggio, speriamo di non aver sprecato troppa energia. Desio è una squadra in fiducia, hanno diversi giocatori molto pericolosi sia nel reparto esterni che nel reparto lunghi. Hanno giocatori di striscia che possono fare tanti punti in poco tempo. Sappiamo però che in casa nostra possiamo fare una partita solida, rallentando le loro transizioni e togliendo le loro caratteristiche principali che sono l’1Vs1, sopratutto di Fumagalli, e il tiro da 3 punti di Maspero.”

Arbitri: Arbitreranno la gara SECCHIERI DIEGO di VENEZIA (VE) e FROSOLINI IRENE di GROSSETO (GR)