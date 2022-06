Virtus Bologna vs Olimpia Milano, finale Gara 1: la diretta

Si alza il sipario sulla finale delle stelle. Alla Segafredo Arena di Bologna si affronteranno due squadre di campioni come non si vedeva da tempo in Seria A: la memoria corre subito a quando in campo, per le V nere, c'era un certo Manu Ginobili o – tornando indietro di un altro ventennio – l'Arsenio Lupin delle arene, Mike D'Antoni.



Primo quarto

Oggi siamo lì, nell'empireo del basket che si fa leggenda. Melli, Rodriguez, Delaney, Shields, Datome e il principe di Sicklerville, Kyle Hines: le "scarpette rosse" sono pronte per la rivincita, ma non sarà facile superare la corazzata bolognese, fresca trionfatrice nell'Eurocup, che vede tra le sua fila signori della palla a spicchi del calibro di Belinelli, Mannion, Pajola, Udoh, Hackett, Weems, Shengelia e sua maestà Milos Teodosic. Un match che profuma di NBA anche in panchina, Ettore Messina contro Sergio Scariolo; non basta di certo un articolo di giornale per elencare tutti i loro successi, le loro vittorie, le loro imprese. E non è tutto: sul parquet ci saranno anche 44 scudetti, 16 Coppe Italia, 6 Supercoppe e 5 Euroleghe; ma inseguendo l'ombra, il tempo invecchia in fretta: è quindi l'ora di scrivere una nuova pagina di storia. Lo spettacolo abbia inizio.