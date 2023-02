Germani indomita, ma la Virtus ha più qualità

La Germani Brescia dà del filo da torcere alla capolista Virtus Bologna, che deve mettere mano a tutto il proprio talento (e da quelle parti ce n’è davvero tanto!) per piegare la resistenza dei biancoblu, sconfitti alla Segafredo Arena con il punteggio di 84-78. Il bicchiere mezzo pieno per Brescia è rappresentato dal fatto di aver impegnato fino in fondo una squadra lunga ed esperta come quella bianconera, che, nonostante la lunga lista di assenti, ha trovato grande sostanza da un Belinelli in versione All Star Game di New Orleans (23 punti e 5 triple a segno) e dal consueto Shengelia, mortifero quando riceve spalle a canestro e molto preciso dalla lunetta.

La Germani ha cavalcato a lungo l’energia e la voglia di Odiase (18 punti e 5 schiacciate), perdendosi però sul più bello, quando a poco più di 2′ dalla sirena finale ha tirato da tre punti in due occasioni per mettere due possessi di distanza dagli avversari, perdendo l’inerzia che in quel momento sembrava nelle proprie mani. Il ferro che ha respinto i tiri di Gabriel, costretto a uscire dal campo anzitempo per un quinto fallo apparso inesistente, e di Della Valle vanifica i desideri dei biancoblu, mentre le giocate finali di Shengelia, Hackett e Mickey creano il solco definitivo tra le due squadre, punendo oltremisura la volontà, la concentrazione e l’applicazione di una delle Germani migliori della stagione.

Anche se la classifica piange, visto che lo stop in Emilia vale la quinta sconfitta consecutiva in campionato, la strada tracciata a Bourg-en-Bresse e a Bologna è assolutamente quella giusta, quella che la squadra dovrà percorrere per tirarsi fuori dalle secche della classifica e continuare a onorare al meglio i molteplici impegni che la attendono. Il prossimo in ordine di tempo è nella 7DAYS EuroCup, nella quale Brescia affronterà in casa i rumeni di Cluj-Napoca, una partita che potrebbe rappresentare la svolta definitiva nella corsa verso un posto nei playoff del torneo continentale (pallacanestrobrescia.it).

Bologna-Brescia, il tabellino

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-GERMANI BRESCIA 84-78 (20-17, 39-40, 62-62)

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 11 (1/3, 1/4), Faldini ne, Belinelli 23 (2/2, 5/10), Pajola 2 (1/2, 0/2), Bako 5 (2/4), Jaiteh 4 (2/4), Shengelia 18 (4/8, 1/3), Hackett 2 (0/1, 0/1), Mickey 9 (4/6, 0/2), Camara ne, Weems 10 (2/3, 1/2), Abass (0/2, 0/1). All: Scariolo

Germani Brescia: Gabriel 8 (1/2, 2/7), Massinburg 10 (1/4, 2/4), Nikolic 11 (1/2, 3/5), Della Valle 10 (2/4, 0/3), Petrucelli ne, Taylor (0/2), Odiase 19 (7/12), Burns 2 (0/2, 0/1), Laquintana, Cournooh 5 (0/1, 1/4), Moss 9 (2/4, 1/1), Akele 4 (2/3). All: Magro

Arbitri: Rossi, Quarta e Borgo