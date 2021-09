Trofeo Lombardia, la RMB Brixia Brescia chiude al quarto posto

Brutta sconfitta per la RMB Brixia Basket Brescia nella finale per il 3 e 4 posto del Trofeo Lombardia. Sul parquet del PalaAgnelli di Bergamo le ragazze di Coach Zanardi subiscono un pesante passivo per mano della Sanga Milano, 70-46 il finale. Due sconfitte su due per le Leonesse, dopo aver ceduto il passo, appena 24 ore prima contro la Ter-Mar Crema, nel trofeo organizzato dalla sezione lombarda della Federazione Italiana Pallacanestro.

Come si legge nella nota di stampa della Sanga Milano la partita è stata nel segno di grande fisicità con contatti più duri rispetto al normale per un match di preseason e che, proprio per questo, rappresenta un test comunque valido per la formazione bresciana.

La partita. Le ragazze di coach Pinotti partono forte creando un parziale di 10-2 che si riduce a soli di punti dopo il timeout chiamato da Zanardi. Ma è un fuoco di paglia. Il Sanga riprende a macinare gioco e tiri e chiude il parziale sul più 10.

Nel secondo quarto le orange accelarano e grazie alle triple di Viviani, Madonna e Penz volano fino al 42-23. Alla ripresa dopo la pausa il match scende di intensità, ma Brescia non riesca comunque a venire a capo di una reazione, tanto da trovarsi, al termine della frazione, sotto di 22 punti: 57-35 il parziale.

Nell'ultimo quarto partenza soft per Il Ponte Casa D'Aste con le bresciane, che di contro, provano a limitare il gap. Ma non è aria. Il match termina con un netto 70-46.

Al termine della partita Pinotti, coach di Sanga rende l'onore della armi alla Brixia: "Una gran bella vittoria del Sanga contro Brixia, un’ottima squadra che giocherà per l’alta classifica, in risposta alla sconfitta di ieri con Crema maturata negli ultimi 15 minuti". E analizzando il match: "Abbiamo difeso con grande intensità per 40’ minuti". Il Sango ora è atteso dal Memorial Stefano Moretti in programma il prossimo fine settimana mentre la Brixia, sabato 2 ottobre, palla a due alle ore 19:00, affronterà al PalaLeonessa la Alperia Basket Club Bolzano per l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A2 2021-2022.